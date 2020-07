Dream Cruises va reprendre des croisières à Taïwan fin juillet

A l’arrêt depuis mars comme tous les armateurs à la croisière, à quelques très rares exceptions près, la compagnie asiatique Dream Cruises, filiale du groupe Genting Hong Kong, a annoncé reprendre son activité dès le 26 juillet. Ce qui devrait en faire le premier opérateur de paquebots à redémarrer, sachant que toutes les grandes compagnies américaines et européennes n’ont pas l’intention, au mieux, de reprendre avant septembre. Dream Cruises se veut néanmoins très prudente et ne va pour le moment proposer que des mini-croisières de deux et trois nuits au départ de Taïwan, pays qui a remarquablement géré la crise du Covid avec très peu de cas déclarés et moins de 10 morts. Ayant obtenu le feu vert des autorités de Taipei, ces croisières réservées uniquement aux passagers taïwanais se dérouleront sur un itinéraire très localisé au départ du port de Keelung et comprenant des escales dans les îles Penghu, Matzu et Kinmen. Elles seront assurées par l’Explorer Dream (ex-Superstar Virgo de Star Cruises), navire de 75.300 GT de jauge et 935 cabines. Des protocoles sanitaires très stricts seront en vigueur à bord afin d’éviter toute épidémie, Dream Cruises ayant d’ailleurs été la première compagnie au monde à présenter, dès avril, une large batterie de mesures pour lutter contre le Covid-19.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs