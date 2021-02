Drones : commande des 11 premiers SMDM pour les frégates et patrouilleurs français

Plus que prévu. Ce sont finalement 11 systèmes de mini-drones pour la marine (SMDM) qui ont été commandés à la société française Survey Copter. Un contrat de 19.7 millions d’euros pour cette filiale d’Airbus basée à Pierrelatte (Drôme) et employant une cinquantaine de personnes. Initialement, cette commande initiale pour le programme SMDM devait compter moitié moins de systèmes mais il a été revu à la hausse par le ministère des Armées dans le cadre du plan de soutien à l’industrie aéronautique lancé l’été dernier. A terme, la Marine nationale devrait disposer d’environ 25 systèmes pour équiper les frégates des types La Fayette et Floréal, les patrouilleurs de haute mer (PHM, ex-avisos) du type A69 et les nouveaux patrouilleurs d’outre-mer (POM). Il permettra d’étendre leurs capacités de reconnaissance et de surveillance. Les 11 premiers systèmes doivent être livrés à partir de cette année et jusqu’en 2023. Les autres devraient suivre d’ici 2025.

Le modèle choisi est le DVF 2000 de Survey Copter, également connu sous le nom d’Aliaca. Un petit drone aérien à voilure fixe de 2.2 mètre de long, 3.6 mètres d’envergure et une masse maximale de 16 kilos au décollage, dont un peu plus d’ 1 kg de charge utile. Cet engin mono-capteur, conçu pour opérer en environnement maritime, emporte un système électro-optique gyrostabilisé avec capacité de vision à 360 degrés, ainsi qu'un récepteur AIS (système d'identification automatique des navires). Equipé d’un moteur électrique silencieux alimentant une hélice, sa vitesse de croisière va de 65 à 100 km/h à une altitude de 150 à 3000 mètres, avec un rayon d’action allant jusqu'à 50 km et une autonomie en vol de 3 heures. Une station portable permet à l’opérateur de surveiller en permanence le vol automatique du drone, tout en recevant en temps réel, de jour comme de nuit, les images et les données AIS collectées par les capteurs embarqués. « Il est conçu pour accomplir différents types de missions autour des navires, telles que la tenue de la situation tactique, la lutte contre les activités illicites en mer, la surveillance du trafic, la détection de la pollution, le suivi des comportements suspects à proximité du navire et la surveillance des côtes. Légère, cette solution aérienne embarquée permet aux navires porteurs, qui ne disposent habituellement pas de moyens aériens, de renforcer la maîtrise de la situation, d’appuyer la prise de décision et d’améliorer leur réactivité en opération. Le drone maritime Aliaca peut être facilement intégré à bord de n’importe quel navire, disposant ou non d’une plateforme pour hélicoptère, et aisément exploité et stocké sur des navires de petite taille en raison de faibles contraintes logistiques. Son intégration n’exige aucune modification lourde à bord ni le stockage de carburant spécial », détaille Airbus.

Le drone est lancé au moyen d’une petite catapulte et récupéré automatiquement dans un filet. Il peut être déployé en moins de 15 minutes par deux opérateurs. Chaque système SMDM doit comprendre deux drones de ce type, ce qui signifie que Survey Copter livrera 22 Aliaca à la Marine nationale au titre de la première commande notifiée. .

L'Aliaca a été retenu par la Direction Générale de l’Armement (DGA) et la Marine nationale suite à plusieurs expérimentations en mer à bord de PHM. Alors qu’une première campagne de tests avait été conduite sur le Commandant Bouan dès 2014, le Commandant Birot a embarqué la nouvelle version de l’Aliaca au printemps 2019 lors d’une mission opérationnelle en Méditerranée.

Catapultage du drone sur un PHM (© : SURVEY COPTER)

Campagne d'essais en 2014 sur un PHM (© : MARINE NATIONALE)