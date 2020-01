DSP Corse : Corsica Linea et La Méridionale parviennent finalement à s’entendre

Les tensions entre l’intersyndicale de la Méridionale et Corsica Linea ont été vives depuis plusieurs semaines et se sont traduites, depuis le 9 janvier, par l’immobilisation de cinq ferries (trois de Corsica Linea et deux de la Méridionale) dans le port de Marseille. Au cœur du désaccord, il y avait la question de la stratégie des deux entreprises par rapport au futur contrat de délégation de service public de la Corse. Alors que la Méridionale était l’alliée historique de la SNCM, ancêtre de Corsica Linea, cette dernière n’avait pas forcément la même orientation stratégique et avait des ambitions de partir en cavalier seul.

Après des multiples rebondissements et sans doute sous pression de la situation de blocage marseillaise, les deux armements ont finalement décidé d’unir leurs forces. « Cet accord, qui repose sur la complémentarité des deux compagnies, permettra de formuler une réponse en phase avec les exigences de l’appel d’offres, tout en préservant leurs équilibres économiques et sociaux respectifs, en cas de succès à cet appel d’offres », disent les deux sociétés.

Elles vont devoir rapidement répondre à l’appel à candidature qui doit être déposée le 14 février et qui concerne la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Pour la première fois, cette délégation de service public va se matérialiser sous la forme d’une société d’économie mixte à opération unique dont le capital sera partagé entre la collectivité de Corse (qui en détiendra 50.1 % des parts) et le futur opérateur maritime. La DSP corse concerne cinq lignes entre Marseille et les ports d’Ajaccio, Bastia, Ile-Rousse, Porto-Vecchio et Propriano. Actuellement, les trois premières lignes sont opérées par Corsica Linea sous l’empire d’une DSP provisoire. Pour les deux dernières, un appel à candidatures a été relancé suite à l’échec de la dernière procédure.