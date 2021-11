CherbourgÂ : le SNA Duguay-Trouin sort de son hall de construction

Plus de 10 ans après le début de sa construction, le Duguay-Trouin, second des six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la Marine nationale, est sorti à l’air libre, vendredi 26 novembre, sur le site Naval Group de Cherbourg. Le coque de près de 100 mètres de long et plus 4500 tonnes est sortie du hall de construction du chantier Laubeuf en vue de rejoindre le dispositif de mise à l’eau (DME) de la zone Cachin. Un transfert r…