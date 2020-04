Dunkerque : deux nouveaux portiques pour le Terminal des Flandres

Deux nouveaux portiques destinés au terminal conteneurs du port de Dunkerque ont été débarqués cette semaine. Réalisés par le groupe chinois ZPMC, ces outillages ont été convoyés jusqu’au port nordiste par le navire de transport Zhen Hua 32, qui est arrivé sur place le vendredi 3 avril. D’un poids de 1700 tonnes chacun, ces portiques présentent une portée de 67 mètres et une hauteur sous spreader de 54 mètres. « Ce sont les plus hauts portiques actuellement déployés en France », souligne le Grand Port Maritime de Dunkerque.

Conçus pour traiter les plus grands porte-conteneurs du monde, les « Megamax », ils vont porter à huit le nombre de portiques sur le Terminal des Flandres. Ce dernier, dont l’actionnaire majoritaire est Terminal Link, offre un linéaire de quai de 1900 mètres avec un tirant d’eau de 16.5 mètres (toutes conditions de marée). Jusqu’à six portiques pourront être déployés simultanément pour traiter les plus gros navires.

Notamment ceux exploités entre l’Asie et l’Europe sur le service FAL 1 de CMA CGM et ses partenaires de l’Ocean Alliance (Evergreen - Cosco – OOCL). Dunkerque est intégré à cette rotation avec une première escale prévue le 12 mai prochain. Parmi les navires que le port compte recevoir, il y a notamment le CMA CGM Saadé, premier porte-conteneurs à propulsion GNL de CMA CGM, un géant de 400 mètres de long et 23.000 EVP en cours d’achèvement en Chine en vue d’une mise en service au printemps.