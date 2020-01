Dunkerque : Le courant quai est inauguré au terminal des Flandres

L'APL Singapura, porte-conteneurs de 13.800 EVP appartenant au groupe CMA CGM, a été le premier à se connecter à la toute nouvelle installation de courant quai du terminal des Flandres à Dunkerque. C'est le groupe Actemium qui a fourni cette station de conversion de 8 MW, la plus puissante actuellement installée en Europe. Intégrée dans un ensemble de six conteneurs, cette centrale va transformer le courant haute tension de 20 kV 50 Hz en courant de 6.6 kV 60 hz envoyé à bord.

La centrale de Dunkerque a nécessité 2000 heures d’études et 6000 heures de montage pour la cinquantaine d’employés d’Actemium Brest. Les conteneurs ont été fournis et adaptés aux conditions nécessaires d’hydrométrie, de température et d’étanchéité par oxymontage. La climatisation a été fournie par l’entreprise brestoise ETT. Les convertisseurs sont de marque Danfoss Vacon, Schneider pour les interrupteurs haute tension et Cavotec pour la connection des câbles. Une fois les conteneurs acheminés par voie routière à Dunkerque, c'est Actemium Boulogne qui s'est chargé de l'installation sur le quai. Pour plus de simplicité, le câble de connection à la station ne sera pas à terre mais à bord. Une partie de la flotte de CMA CGM est déjà équipée. La station devrait atteindre son rythme de croisière de fonctionnement au cours du premier semestre 2020.

Cette opération a été cofinancée par la Communauté urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France (via le Fonds européen de développement régional) et le Grand Port Maritime de Dunkerque. L’équipement nécessaire au raccordement à bord du navire est pour sa part pris en charge par CMA CGM.

(© JEAN-LOUIS BURNOD)