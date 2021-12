Dunkerque : l’ex-Calais Seaways devient Isle of Innisfree

Racheté par Irish Ferries, l’ancien Calais Seaways a été remis à l’eau le 3 décembre après avoir passé deux semaines sur le dock flottant du chantier Damen Shiprepair de Dunkerque. Le navire, qui a perdu son pavillon français pour être réimmatriculé à Chypre, a durant son arrêt technique changé de livrée, adoptant celle son nouvel opérateur. Et la compagnie irlandaise l’a rebaptisé Isle of Innisfree. Les travaux de finition se poursuivent à quai, notamment autour de la cheminée qui devient verte et sera frappée du logo d’Irish Ferries. S…