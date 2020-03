Dunkerque : message de l’Union Maritime et Commerciale

Dans le contexte inédit de crise sanitaire que traverse notre pays, l'Union Maritime et Commerciale du port de Dunkerque tient à féliciter les entreprises et leurs équipes pour tout ce qu'elles ont pu faire afin de surmonter les contraintes dans leur travail.

Les efforts de ces entreprises et leurs équipes se doivent d'être poursuivis, grâce à la mobilisation de l'ensemble des personnels, pour garantir la continuité de leurs filières d'activité.

Car le Gouvernement ne cesse de le rappeler, les activités assurées par ces entreprises sont essentielles, pour garantir notamment l'approvisionnement des Français, et tout le monde y a sa part de responsabilité individuelle et collective.

Certes les conditions de travail sur le terrain peuvent sembler complexes mais tout est fait pour qu'elles puissent se dérouler aussi bien que possible et dans des conditions d'hygiène et de sécurité acceptables.

Il est crucial que les approvisionnements puissent se poursuivre pour écarter tout risque de pénurie ou de congestions qui impliqueraient des regroupements de consommateurs que personne ne souhaite actuellement.

Tous ensemble, Dirigeants et Équipes de terrain, l'UMC rappelle d'être Responsables et Présents pour que la chaîne logistique de transport et d'approvisionnement ne casse pas.

Il est ainsi fait appel à la conscience professionnelle et le civisme de toutes les Entreprises et Salariés.

Communiqué de l’Union Maritime et Commerciale de Dunkerque