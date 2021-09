Dunkerque : un nouveau poste électrique pour anticiper les besoins de la zone industrialo-portuaire

Vendredi 10 septembre, Enedis, RTE, Dunkerque Port et la Communauté urbaine de Dunkerque ont inauguré un poste électrique sur le port de Dunkerque. Pour la première fois en France, un poste est construit en anticipation des besoins en électricité des futurs industriels s’installant sur une zone d’activités. Ains i, les nouvelles entreprises bénéficieront plus rapidement d’un accès au réseau favorisant l’attractivité de la zone industrielle et portuaire et ainsi le développement économique du territoire dunkerquois.

Cofinancée par…