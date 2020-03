ECA : la marine lituanienne commande un nouveau lot de K-Ster

Après une première livraison en 2009, la marine lituanienne a passé commande à la société française ECA d'un nouveau lot de K-Ster, des robots-télé-opérés conçus pour la destruction de mines. Ces engins consommables sont dotés d’une charge creuse et se font sauter contre la mine à neutraliser. La Lituanie les emploie notamment à partir de ses deux anciens chasseurs de mines du type Hunt de la Royal Navy, les Skalvis (ex-HMS Cottesmore) et Kursis (ex-HMS Dulverton), acquis auprès du Royaume-Uni en 2008 et livrés après modernisation à la marine lituanienne en 2010 et 2011. Au cours de leur mise à niveau, les robots du type PAP 104 produits par ECA et dont ils étaient dotés à l’origine avaient été remplacés par des K-Ster.

