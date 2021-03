ECA livrera 17 drones de surface aux marines belges et néerlandaises

ECA Group a reçu la commande des drones de surface (USV) qui équiperont les futurs bâtiments de guerre des mines belges et néerlandais. Le contrat porte sur la production de 17 engins du type Inspector 125, livrables à partir de 2023. Ils seront construits par la nouvelle usine que la société française installe à Ostende, en Belgique. Celle-ci fournira également la charge utile des USV, en l’occurrence des sonars tracté T18-M, drones sous-marins (AUV) A18-M, ainsi que des robots télé-opérés (ROV) Seascan et K-Ster, de même que leurs systèmes de lancement et de récupération spécifiques.

L'Inspector 125 a été développé sur la base des vedettes de sauvetage du type V2 NG conçues par le bureau d’architecture navale Mauric (filiale d’ECA) et dont 20 exemplaires ont été produits depuis 2008 par des chantiers français pour la SNSM. La dernière unité de ce type est d’ailleurs en achèvement chez Sibiril Technologies à Carantec. Un bateau dit « insubmersible » car auto-redressant.

Vedette du type V2 NG de la SNSM (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Long de 12.3 mètres pour une largeur de 4.2 mètres et un tirant d’eau de 70 centimètres, l’Inspector 125 est réalisé en composite de type GRP (Glass Reinforced Plastic), matériau amagnétique qui sécurise son évolution dans les zones potentiellement minées. Il est également équipé d’un sonar d’évitement de mines (MOAS). Cet USV est, dans sa version standard, doté de deux moteurs diesels et deux hydrojets lui permettant d’atteindre la vitesse de 25 nœuds. Son…