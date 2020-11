EDAS : la construction des nouveaux chalands de la marine française progresse

Débutée il y a un peu plus d’un an au chantier Socarenam de Saint-Malo, la construction des deux premiers engins de débarquement amphibie standards (EDAS) de la Marine nationale entre dans sa phase finale. Ces bateaux devraient être mis à l’eau au mois de décembre.

(© CNIM)

(© CNIM)

(© CNIM)

(© CNIM)

Pour mémoire, le programme EDAS, d’un montant de 65 millions d’euros, a été notifié par la Direction Générale de l’Armement (DGA) début 2019. Il est industriellement porté par CNIM, qui a conçu ces engins en collaboration avec Mauric, et Socarenam qui réalisera l’ensemble de ces bateaux sur son site malouin, par ailleurs engagé dans la construction des six nouveaux patrouilleurs d'outre-mer (POM). S’y ajoute la société bretonne CNN MCO (Engie Solutions), qui assurera la maintenance des EDAS durant cinq ans après leur mise en service.

Le programme vise la construction de 14 nouveaux engins destinés à remplacer les actuels chalands de transport de matériel (CTM), dont il ne reste plus que 12 exemplaires opérationnels (mis en service entre 1982 et 1992). Les EDAS complèteront les quatre récents engins de débarquement amphibie rapides (EDAR) livrés par CNIM et Socarenam entre 2012 et 2013.

CTM et au second plan un EDAR (© VINCENT GROIZELEAU)

CTM dans le radier d'un PHA (© EMMANUEL BONICI)

Une première commande ferme de six EDAS a pour le moment été notifiée, le contrat étant assorti de tranches optionnelles pour les huit unités supplémentaires.

Les deux premiers, réalisés en même temps, vont servir de prototypes avec, à l’issue de leur livraison, une période de six mois d’essais prévue à Toulon. Au-delà de leurs performances intrinsèques, ils seront testés pour valider les capacités en matière de plageage et de transbordement à quai, ainsi que les opérations avec les porte-hélicoptères amphibies (PHA) du type Mistral, dans le radier desquels ils seront appelés à embarquer et réaliser des manœuvres en porte-à-porte. Mais ces premiers EDAS devront aussi être testés avec les différents types de matériels qu’ils seront amenés à embarquer, en particulier les véhicules de l’armée de Terre : camions, engins du génie, véhicules légers mais aussi blindés, comme les VAB et VBCI, le char Leclerc et, en prime, les nouveaux engins du programme Scorpion, le Griffon et le Jaguar.

Initialement, les deux premiers EDAS devaient être livrés à la fin de cette année mais, en raison de la crise sanitaire et du confinement du printemps, qui a vu le chantier de Saint-Malo fermé de mars à juin, leur construction a pris plusieurs mois de retard. En définitive, ils doivent maintenant être réceptionnés par la DGA et la marine en mars 2021.

A l’issue leurs six mois d’essais, la production en série sera lancée, en tenant compte du retour d’expérience des tests et l’intégration d’éventuelles mesures correctives ou évolutions. La construction des quatre EDAS suivants doit débuter en septembre 2021 en vue d’une livraison fin 2022. Viendront ensuite les unités des tranches optionnelles.

Longs de 28.5 mètres pour une largeur de 7 mètres, les nouveaux chalands de débarquement français sont intégralement réalisés en acier, à l’exception de leur rampe arrière, qui se repliera en portefeuille et est produite en aluminium. Plus grands que leurs aînés (les CTM font 24 x 6 mètres), ils seront aussi plus rapides et manoeuvrants grâce un meilleur hydrodynamisme et une architecture propulsive plus efficace. Disposant de deux moteurs diesels, deux hélices sous tuyère et un pump-jet à l’avant, les EDAS pourront atteindre la vitesse maximale de 14 nœuds à vide et 11 à pleine charge (contre 9 et 6 nœuds pour les CTM), leur autonomie est prévue pour atteindre 350 milles à 11 nœuds.

Leur capacité d’emport nominale sera de 65 tonnes, avec la possibilité d’emporter un chargement pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 80 tonnes. Capables d’embarquer tous les véhicules de l’armée de Terre, ces nouveaux engins sont de type roll-on/roll-off, avec une rampe à l’avant et une autre (pliable) à l’arrière. Cela facilitera les opérations d’embarquement et de débarquement de troupes, matériels et véhicules.

Comme les CTM, les EDAS seront, sur les porte-hélicoptères amphibies du type Mistral, employés en tandem avec les EDAR. Plus grands et rapides, ces catamarans en aluminium de 30 mètres de long pour 12.8 mètres de large sont dotés d’une plateforme élévatrice de 127 m² pouvant supporter une charge de 80 à 100 tonnes. Leur vitesse atteint 30 nœuds à vide et 18 en charge. Les PHA de la Marine nationale embarquent habituellement dans leur radier une batellerie constituée d’un EDAR et deux CTM, cette configuration allant être maintenue avec le futur tandem EDAR/EDAS, sachant que le radier des Mistral pourra aussi, au besoin, accueillir dans une autre configuration quatre EDAS.

EDAR (© FRANCIS JACQUOT)

EDAR (© MARINE NATIONALE)

EDAR avec un PHA du type Mistral (© MARINE NATIONALE)

La Flottille amphibie (Flophib) de la Marine nationale, qui gère à Toulon la batellerie des PHA, touchera les six premiers EDAS, puis en réceptionnera ensuite deux supplémentaires sur les tranches optionnelles. Quant aux six autres chalands prévus par le programme, ils sont destinés pour deux d’entre eux aux forces françaises stationnées à Djibouti et, pour les autres, à quatre territoires d’Outre-mer. Un EDAS doit ainsi être basé en Martinique, un en Guyane, un en Nouvelle-Calédonie et un à Mayotte.

Au-delà de ce premier marché avec la France, CNIM, qui a développé toute une gamme d’engins de débarquement et dévoilé à l'occasion d'Euronaval une nouvelle version de l'EDAR, fonde également de grands espoirs dans l'EDAS sur le marché export. Le groupe français vise actuellement deux projets en particulier : celui de l’Australie qui compte lancer en 2021 un programme portant sur 15 à 20 nouveaux chalands de débarquement, ainsi que les Pays-Bas, qui souhaitent renouveler leur batellerie avec une dizaine de nouveaux engins (un appel d’offres devrait être lancé d’ici 2022).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.