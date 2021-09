EDF et Ports de Normandie signent une convention de partenariat en faveur du développement de ports attractifs, innovants et durables

Ce jour, Hervé Morin, Président de la Région Normandie et de Ports de Normandie et Marc Benayoun, Directeur exécutif du groupe EDF en charge du Pôle Clients, Services et Territoires ont signé une convention de partenariat en faveur du développement durable et de la transition énergétique sur les ports de Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe.

Cet accord s'établit dans le cadre d'un partenariat durable visant différents domaines d’activité du groupe EDF et toutes les fonctions de Ports de Normandie. Il s’articule autour des quatre thèmes suivants :

- Qualité de l’air et alimentation à quai des nav…