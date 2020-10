Edition spéciale Euronaval la semaine prochaine

Mer et Marine sera la semaine prochaine en édition spéciale à l’occasion du salon Euronaval, qui sera cette année exclusivement digital en raison de la crise sanitaire. En plus de notre habituel hors-série, qui sera exceptionnellement diffusé cette année sous format numérique et gratuitement (voir le formulaire d’inscription pour recevoir ce document de 115 pages), le site sera dédié du 19 au 23 octobre aux dernières nouveautés du secteur naval militaire français. Et à l’actualité d’Euronaval Online.