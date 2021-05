EEXI et CII : les armateurs face à la décarbonation de leurs navires

La longue marche vers la décarbonation du transport maritime et des navires va prendre un nouveau coup d’accélérateur. A partir du 1er janvier 2023, tous les navires, de tous les types et de tous les âges, devront pouvoir présenter leur EEXI (Energy Efficiency Index for Ships In Service), c’est-à-dire leur indice énergétique et, en quelque sorte, leur coût carbone, via leurs émissions de CO2.

Depuis 2013, on connaissait l’EEDI (Energy Efficiency Design Index) que l’on calcule pour tous les navires neufs. L’EEXI est, en quelque sorte, l’extension de son concept à l’ensemble de la flotte. « Il s’agit d’un indice uniquement dédié aux émissions de CO2 qui s’inscrit dans le mouvement général de décarbonation mis en route par l’Organisation Maritime Internationale », explique à Mer et Marine, Fabian Kock, responsable de la certification environnementale du DNV. Le comité spécialisé MEPC de l’OMI en a fixé le principe lors de sa session de novembre dernier, en modifiant l’annexe VI de la convention Marpol. La session de juin prochain va en fixer les contours en établissant notamment les règles précises de calcul de ce nouvel indice.

Etablir des standards d'émission par type de navires

L’idée sous-jacente de cette norme est de fixer un cadre objectif de performance de chaque type de navire. Pour cela, il faut d’abord établir le niveau d’émission de CO2 en s’appuyant sur la puissance moteur et auxiliaire installée, le type de combustible et son facteur de conversion en CO2. Ce niveau d’émission est ensuite divisé par la capacité de transport, qui correspond au tonnage du navire et à sa vitesse (à 75% de la puissance moteur).

Les règles et standards précis,…