Efinor : les navires de dépollution pour Suez ont été mis à l'eau

Efinor a présenté, mardi, à Cherbourg, trois navires de dépollution Multi Cleaner 128 pour l’Autorité du Canal de Suez. Commandés en septembre 2019, ces bateaux en aluminium doivent être livrés au deuxième trimestre. La construction a pris 15 mois, les essais ont eu lieu en février et le commissioning en mars.

(© EFINOR)

Les Multi Cleaner 128, des unités de de 13.5 mètres de long, pour 5 de large, un tirant d’eau de 1.7 mètre et un poids lège de 19 tonnes, ont été conçus pour une utilisation sur les côtes et dans les grands ports. Ils sont notamment adaptés à la lutte contre les marées noires, mais peuvent faire office de bateaux de travail. Ces trois unités doivent permettre à l’autorité du Canal de respecter les normes environnementales de dépollution des eaux.

(© EFINOR)

Ils sont équipés d’une technologie double flux brevetée qui permet d’aspirer la pollution flottante liquide et solide. Les Multi Cleaner 128, qui peuvent être manœuvrés à partir de deux personnes, ont une capacité d’aspiration de 7.000 m3/h. Ils peuvent ratisser sur 4.70 mètres la surface, en ouvrant des bras autoflottants, même dans une mer formée. Les déchets sont filtrés et stockés dans une cuve de déchets liquide de 8.000 litres (dans les fonds) ou dans un conteneur de déchets solides de 3.500 kilos (sur le pont). Il est par ailleurs équipés d’une grue de 3.5 tonnes, d’un croc de remorquage et d’un groupe électro-hydraulique de 130 CV. Deux moteurs de 198 CV propulsent le navire à 9 nœuds en transit et jusqu’à 4 nœuds lors d’opération de nettoyage.

