Efinor : à Paimpol, des bateaux de dépollution construits pour Taïwan

En janvier 2020, Benjamin Lerondeau et ses équipes d’Efinor Sea Cleaner, mettaient au point un bateau hors catalogue de 9,40 m de long sur 4 m de large destiné au port de Keelung, à Taïwan. « C’est un port de la taille du Havre qui traite autant les marchandises que les hydrocarbures ; ils avaient beaucoup de gros déchets solides flottants comme du bois et pas mal d’huiles et ils géraient la pollution engendrée par des barrages filtrants et des épuisettes », rappelle…