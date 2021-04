Election du Président et du Bureau syndical de Vigipol

Le Comité syndical de Vigipol s’est réuni le samedi 27 mars 2021 de 09h30 à 12h30 dans l’amphithéâtre de Lannion - Trégor Communauté à Lannion.

Cette première réunion depuis les élections municipales a permis l’installation des délégués des communes désignés suites aux élections municipales, l’élection du Président et du Bureau syndical, la présentation des acঞ vités du Syndicat mixte et le vote du budget 2021. Près de 140 élus ont ainsi pu suivre les débats à la fois en présentiel à Lannion et à distance en vidéo.

Erven Léon, nouveau Président de Vigipol

Erven Léon, Maire de Perros-Guirec et délégué de sa commune au sein du Comité syndical de Vigipol, a été élu Président du Syndicat mixte. Il succède ainsi à Joël Le Jeune, Maire de Trédrez-Locquémeau et Président de Lannion-Trégor Communauté qui exerçait cette fonction depuis 2008.

Election du Bureau syndical

Le Bureau syndical est ainsi désormais composé de : Président : Erven Léon, Maire de Perros-Guirec (Côtes d’Armor)

Représentants des départements et région

+ Région Bretagne : Gaël Le Meur

+ Département du Finistère : Nicole Ziegler

+ Département des Côtes d’Armor : Yannick Morin

+ Département de la Manche : Jean Lepetit

Représentants des communes

+ Pour le Finistère : > Jean-Michel Abarnou : Locmaria-Plouzané > Jean-Yves Briant : Carantec > Xavier Hamon : Brest

+ Pour les Côtes d’Armor : > Pierre-Alexis Blévin : Pléneuf-Val-André > Christelle Lévy : Lamballe Armor > Loïc Raoul : Pordic

+ Pour l’Ille-et-Vilaine : > Laurence Querrien : Cancale

+ Pour le Morbihan : > Antoine Dequidt : Étel > Ronan Juhel : Sauzon Gaël Le Meur, Nicole Ziegler, Yannick Morin et Jean Lepetit ont été élus Vice-Présidents de Vigipol