E.Macron à Brest : « L’indispensable remontée de nos armées doit se poursuivre »

« L’indispensable remontée en puissance de nos armées, que j’ai décidée en 2017, doit se poursuivre résolument dans le cadre de la loi de programmation militaire. Malgré la pandémie et la période économique difficile que nous traversons, cet effort de remontée en puissance sera maintenu dans les conditions prévues jusqu’en 2023 par la loi de programmation militaire, avec pour objectif, l’ambition opérationnelle que j’ai fixée pour nos armées à l’horizon 2030 et que je réaffirme aujourd’hui », a déclaré le président de la République ce mardi, devant un parterre de militaires réunis à la préfecture maritime, à Brest, à l’occasion de ses vœux aux armées.

« Des risques accrus »

Emmanuel Macron a commencé par rendre hommage « aux onze militaires morts au combat cette année et tous ceux morts pour le service de la Nation, et de tous nos morts en service ». Il a rappelé l’importance de la présence des forces françaises en Afrique. « Les résultats sont là. Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l’intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d’ajuster notre effort ».

Mais le Président de la République n’en dira pas davantage à Brest, réservant ses annonces au prochain sommet de février prochain.

En revanche, le chef des armées s’est étendu sur la crise actuelle et ses conséquences immédiates. « La crise a dégradé la situation économique mondiale et accéléré des tendances stratégiques déjà à l’œuvre. 2020, ce sont des inégalités et des rapports de force exacerbés par un choc systémique pour les États et les sociétés. Ce sont donc des risques accrus, ne nous leurrons pas ! ».

Friand de mots rares qu’il aime distiller dans chacun de ces discours, il a ajouté : « La crise sanitaire, sociale et économique a favorisé les réflexes de replis et les peurs obsidionales, attisé les braises des nationalismes, aiguisé des ambitions et accentué l’opposition des volontés ».

« Cette épreuve a aussi renforcé notre outil de défense » appuyait-il, avant de s’enflammer devant la centaine de militaires venus l’écouter. « Dans le contexte stratégique que nous connaissons, les Français comptent sur vous ! Vous êtes l’une des plus solides, l’une des plus pérennes, et l’une des plus éclatantes incarnations de la puissance de la France et de la protection dont notre État entoure tous ses enfants. Ils comptent sur vous parce que vous êtes à la fois l’armure et l’épée de notre sécurité comme de notre souveraineté ».

« L’exploit continu de la dissuasion »

Le Président, en charge des codes nucléaires, n’oubliait pas de souligner « la permanence de la dissuasion, cet exploit continu et je le dis à Brest où l’on sait sans doute mieux que partout ailleurs quel en est le prix », avant de se réjouir du tir de missile du Téméraire effectué le 12 juin dernier, depuis la baie d’Audierne. Une performance technologique, cette fois-ci, couronnée de succès.

N’oubliant aucune composante des forces armées, il soulignait le travail des préfectures maritimes et les 6 000 opérations effectuées en 2020 pour 7 000 sauvetages.

Un article de la rédaction du Télégramme