EMR : le salon Seanergy reporté à juin 2021

Dédié aux énergies marines renouvelables, le salon Seanergy annule finalement son édition 2020, qui devait initialement se dérouler à Nantes et Saint-Nazaire du 9 au 12 juin et avait déjà été reportée du 30 juin au 2 juillet. En raison de la pandémie de Covid-19 qui fait peser de lourdes incertitudes pour les mois qui viennent, en particulier sur les déplacements internationaux, l’évènement est renvoyé à l’année prochaine. La 5ème édition de Seanergy se tiendra finalement du 8 au 11 juin 2021. « Seanergy 2021 permettra d’accueillir, au cœur des Pays de la Loire, région capitale des EMR, les acteurs français et internationaux de cette filière d’avenir, afin de les aider à conforter la dynamique dans laquelle ce secteur stratégique pour la transition énergétique a été ces derniers mois », souligne l’organisation du salon.

Devenue un évènement incontournable du secteur des énergies marines, Seanergy réunit les principaux acteurs de la filière pour des échanges, présentations et conférences, ateliers techniques, rendez-vous d’affaires et visites de sites. Ce forum des EMR, organisé par Bluesign, comprend également une zone réunissant de nombreux exposants. L’année dernière, il s’était déroulé à Dunkerque.