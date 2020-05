En images : l’arrivée des deux paquebots de NCL à Marseille

Les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway sont arrivés ensemble à Marseille hier matin. En provenance des Etats-Unis, et après une escale à Barcelone pour le premier afin d’y débarquer du personnel, les deux imposants paquebots de la compagnie américaine NCL se sont positionnés au niveau de la forme 10. Le Norwegian Breakaway y est entré alors que son jumeau s’est amarré tête-bêche sur le quai bordant la forme.

Le Norwegian Getaway et autour du terminal croisière les MSC Magnifica, Costa Smeralda, AIDAsol et Silver Shadow (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Construits en Allemagne par Meyer Werft, qui les a livrés en 2013 et 2014 ces navires de 325.8 mètres de long, pour 39.7 de large, affichent une jauge de 145.655 GT et comptent 2000 cabines, soit une capacité de plus de 4000 passagers. Ils vont bénéficier dans le port français d’un arrêt technique, en commençant par le Norwegian Breakaway, qui permet comme nous l’expliquions hier de relancer l’activité de Chantier Naval de Marseille (CNdM) sur le marché de la croisière.

Neuf autres navires de croisière sont actuellement présents dans les bassins phocéens, à l’arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il y a là les Costa Smeralda, MSC Magnifica, AIDAsol, Silver Shadow, Silver Whisper et Silver Wind, ainsi que Le Boréal, L’Austral et Le Lyrial de Ponant.

