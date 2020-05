En provenance de Marseille, l'Europa 2 est arrivé à Hambourg

L’Europa 2 était l’un des navires ayant trouvé refuge à Marseille en mars suite à l’arrêt complet des croisières à cause du Covid-19. Le bateau de luxe de la compagnie allemande Hapag-Lloyd Cruises avait pu débarquer ses derniers passagers avant de rester un mois et demi à quai dans la cité phocéenne. Il en est finalement reparti le 24 avril et est arrivé le 2 mai à Hambourg, en Allemagne. L’Europa 2 y est désormais désarmé et a pu couper ses générateurs après avoir été branché sur le réseau électrique terrestre grâce au système de branchement dont il est équipé.

Livré le 26 avril 2013 par les Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, où on le connait sous le numéro de coque « H33 », l’Europa 2 mesure 225 mètres de long pour une largeur de 26.7 mètres et une jauge de 39.500 tonneaux. Il compte 258 cabines et suites pour les passagers et 229 cabines pour le personnel, soit une capacité de 516 passagers servis par 410 membres d'équipage.

