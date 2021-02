Encore des centaines de conteneurs à la mer en Pacifique

C'est le sixième incident de pertes de conteneurs en Pacifique nord en deux mois. Le Maersk Eindhoven, navire de 13.100 EVP aligné par l'armateur danois sur la rotation TP6 entre l'Asie et la côte ouest des Etats-Unis, a perdu plusieurs centaines de boîtes dans la journée de mercredi. Le bateau faisait route entre Xiamen et Los Angeles quand il a été pris dans des conditions de mer très difficiles au large du Japon. Il semblerait que sa machine se soit stoppée pendant quelques temps. Le nombre précis de boîtes tombées à l'eau n'est pas connu mais l'armement en évoque plusieurs centaines. Le Maersk Eindhoven a récupéré sa propulsion et fait désormais route vers le port le plus proche, sans doute au Japon.

Ce navire est un sister-ship du Maersk Essen qui avait, il y a exactement un mois, perdu 750 conteneurs alors qu'il se trouvait au nord d'Hawaï. En raison de la congestion actuelle des ports de Los Angeles et Longbeach, il s'est dirigé vers le port mexicain de Lorenzo Cardenas où il se trouve toujours. Fin novembre, c'est le porte-conteneurs japonais ONE Apus qui avait perdu 1850 boîtes à peu près dans la même zone. Des incidents moins importants ont touché trois autres porte-conteneurs sur la même route depuis début janvier.

