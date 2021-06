Encore un nouveau navire pour ASN

Alcatel Submarine Networks (ASN) a encore acheté un navire, le 17 juin, a appris Mer et Marine. Il s’agit du Seven Mar, de Subsea 7, acheté et enregistré sous pavillon français la semaine dernière. Rebaptisé Ile d'Yeu, ce navire de travaux offshore mesure 145 mètres de long, pour 27 de large et 14.502 tjb. Son AIS indique que le navire se trouve à Gdansk.

Ce câblier, ex-Polar Queen, sorti des chantiers Hyundai Mipo, en 2001, avait été converti en poseur de canalisations pour l’industrie pétrolière chez Damen, à Rotterdam, et A&P Teesside. A l’époque, deux carousels pour la pose de canalisations et un hélideck avaient notamment été installés. Il devra donc être retransformé en câblier lors de travaux dont on ignore où ils seront réalisés (l’Ile d’Ouessant avait été converti en câblier en Pologne). Toutefois, l'Ile d'Yeu est attendu en flotte pour fin 2022 pour participer …