Energies fossiles : enjeux économiques, dimension maritime

À l’heure (nonobstant la pandémie mondiale) où se posent les questions de l’urgence climatique, l’avenir des énergies fossiles est au cœur des enjeux contemporains. Depuis vingt ans, s’est mis en place le fonctionnement économique de l’âge global multipliant les volumes des marchandises et les espaces concernés. Les trois énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) constituent une grande part de l’énergie mondiale et dans des proportions propres à chaque pays en raison des ressources nationales, des stratégies énergétiques, de la présence du nucléaire et du renouvelable. Le panorama des énergies a bien changé en vingt ans sous les effets de la globalisation, des périodes de crises et de croissance, de l’arrivée du pétrole et gaz de schiste, de la question environnementale et de la transition énergétique. Le fonctionnement économique du pétrole, du gaz et du charbon (avec des phénomènes d’offre et de demande relativement changeants) nourrit une grande part du transport maritime. Pas moins de 40% de l’activité internationale en comptant les matières premières et les produits raffinés. Avec quelques éléments disponibles, on peut essayer d’entrevoir l’avenir de ces ressources indispensables à un monde énergivore qui est relativement conscient des impératifs de la décarbonisation de son fonctionnement. C’est le sujet de la nouvelle notre de synthèse de l’Institut supérieur d’économie maritime (ISMAR).

L'Institut Supérieur d'Economie Maritime a été créé en 1997. Pole unique en France, l'ISEMAR est, à la fois, un centre de recherche, un formidable outil de collecte et de diffusion de l'information, ainsi qu'une structure de conseil, à destination des collectivités locales et des acteurs privés du monde maritime et portuaire. Soutenu par la ville de Saint-Nazaire, Nantes Métropole, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes Saint-Nazaire et l'Union maritime locale, L'ISEMAR, s'il reste ancré dans l'estuaire de la Loire, s'adresse à l'ensemble de la communauté maritime nationale et européenne.

