Energy Observer équipé d’une nouvelle pile à combustible développée par Toyota

Nouvelle innovation à bord d’Energy Observer. Le navire autonome, équipé notamment d’un système de production d’hydrogène décarboné à partir d’eau de mer, a été doté d’une pile à combustible adaptée pour lui par Toyota, partenaire du projet depuis 2017.

(© ENERGY OBSERVER)

Le centre technique de Toyota en Europe a développé cette pile, dont la puissance n'a pas été communiquée, en utilisant des composants introduits pour la première fois dans la Toyota Mirai (voiture hydrogène) puis sur des bus et camions. Le constructeur a intégré ces composants dans un module compact adapté aux applications maritimes. La nouvelle pile doit fournir plus de puissance et d'efficacité au navire qui traversera les océans Atlantique et Pacifique en 2020.

Le catamaran de 30 tonnes a été remis à l’eau à Saint-Malo, il y a quelques jours, après un arrêt technique de trois mois, qui a notamment permis d’installer cette pile. Les derniers tests auront lieu avant son départ le 17 février pour la suite de son parcours. Pour rappel, le navire, lancé en 2017, est équipé de panneaux photovoltaïques, d’une propulsion hydrogène et, depuis quelques mois, d’ailes Oceanwings. Il a déjà parcouru des milliers de milles en Europe, poussant même jusqu’au Spitzberg l’été dernier. Mais en 2020, il doit couvrir une distance équivalente à celle de ses trois premières années (18.000 milles).