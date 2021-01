Engie décroche le MCO de l’Astrolabe

La société brestoise CNN MCO, qui fait maintenant partie d’Engie Solutions, a remporté le contrat de maintien en condition opérationnelle du patrouilleur polaire L’Astrolabe. Propriété des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) et armé par la Marine nationale, le bâtiment était entretenu par Piriou depuis sa sortie en 2017 du chantier de Concarneau.

Après cette phase de MCO initiale post-construction, un appel d’offres a été lancé pour assurer la maintenance de L’Astrolabe durant sept ans, à partir de La Réunion où le navire est basé. Et c’est donc Engie Solutions qui a emporté le marché.

Ce contrat s’ajoute à ceux dont dispose déjà l’entreprise au profit de la Marine nationale, pour laquelle elle assure le MCO de plusieurs unités à Brest et Toulon : le bâtiment de recherche électromagnétique Dupuy de Lôme, les bâtiments de commandement et de ravitaillement Marne, Var et Somme, ainsi que les six patrouilleurs du type A69 encore en service. Engie Solutions est également en charge de l’entretien des quatre engins de débarquement du type EDAR basés à Toulon, du patrouilleur Le Malin à La Réunion et des trois nouveaux patrouilleurs du type PAG stationnés en Guyane et aux Antilles. Ces bâtiments ont été réalisés par Socarenam dans le cadre d’un contrat global comprenant, en plus des études et de la construction, une période de 6 ans de maintien en condition opérationnelle après livraison. Un partenariat entre Socarenam et Engie Solutions qui se prolonge maintenant avec deux nouveaux programmes pour la marine française : les six futurs patrouilleurs du type POM et les nouveaux engins de débarquement du type EDAS. En plus d’unités de la Marine nationale, l’entreprise assure également l’entretien de certaines vedettes ainsi que du patrouilleur hauturier Jean-François Deniau de la Douane française.

