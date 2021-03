Engie Solutions remporte le marché de MCO du Beautemps-Beaupré

Après le marché du patrouilleur polaire « L’Astrolabe » obtenu fin 2020, CNN MCO vient de remporter le marché du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) du bâtiment hydrographique et océanographique (BHO) de la Marine Nationale Beautemps-Beaupré basé à Brest. Un nouveau succès qui valorise les savoir-faire éprouvés du spécialiste de MCO d’ENGIE Solutions.

5 ans d’engagement pour le MCO du Beautemps-Beaupré

En service depuis décembre 2003 et basé à Brest, le Beautemps-Beaupré est un navire scientifique que la Marine Nationale met à la disposition du SHOM*et de l’IFREMER**. Notamment chargé de réaliser la cartographie des fonds marins, il est conçu pour naviguer 300 jours par an sur tous les océans, et voit se relayer en permanence deux équipages de 29 marins et 21 hydrographes.

Le nouveau contrat, en disponibilité, recouvre le MCO du Beautemps-Beaupré et de ses trois vedettes hydrographiques, ainsi que la réalisation de travaux majeurs concernant l’évolution d’installations sur le navire en vue de prolonger leur durée de vie.

Une expertise déjà mise en œuvre lors de précédents contrats

ENGIE Solutions s’est vu attribuer un nouveau succès en ce début d’année avec ce marché de MCO du Beautemps-Beaupré. Une mission que CNN MCO avait déjà menée à bien lors d'un premier contrat d'entretien, pour ce même navire, de janvier 2013 à février 2016.

Quelques mois après la fin de ce premier contrat, CNN MCO remportait, au profit du bâtiment, un marché concernant la modernisation complète de ses moyens scientifiques. Pour remédier à leur vieillissement et anticiper une obsolescence annoncée, la Marine Nationale souhaitait en effet renouveler des équipements d’acquisition de données hydrographiques et océanographiques mis en place lors de la construction du navire, en 2002, et renforcer son potentiel opérationnel pour les 15 années à venir.

Communiqué d’Engie Solutions, 30/03/21

* Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

** Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer