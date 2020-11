Engie Solutions va installer les systèmes CVC des chasseurs de mines belgo-néerlandais

A la suite d’un appel d’offres, Kership, filiale des chantiers Naval Group et Piriou, a confié à ENGIE Solutions les études et l’installation de l’ensemble des systèmes CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) et des chambres froides pour 6 chasseurs de mines à destination de la Marine Royale Belge et 6 autres navires pour les Pays-Bas.

Conçus par Naval Group, ces bâtiments de nouvelle génération capables de naviguer dans des conditions extrêmes de chaud et de froid seront construits dans le cadre d’un programme de renouvellement piloté par la Belgique pour les deux pays et succèderont aux actuels chasseurs de mines datant des années 80.

Le système CVC qui sera réalisé par ENGIE Solutions mettra en oeuvre un groupe de production d’eau glacée et un système de production NBC (Pressurisation du bateau avec une filtration nucléaire, biologique et chimique) afin de sécuriser la qualité de l’air respiré par les équipages dans le cadre des missions de détection, classification et neutralisation de mines en mer.

Les navires seront équipés et assemblés en Bretagne sur les sites de Kership (filiale de Naval Group) à Concarneau et Lorient.

Après les études de conception actuellement en cours, les premiers équipements techniques seront prêts en 2021. Il s’agit de livrer le premier bateau en 2024, puis un bateau tous les 6 mois jusqu’en 2029.

ENGIE Solutions bénéficie de près de 35 années d’expertise en génie climatique et en réfrigération dans le domaine de la construction navale avec plus de 120 bateaux en portefeuille. En Bretagne, ENGIE Solutions met à disposition de l’industrie navale ses expertises en matière d’études, d’atelier de pré-fabrication et de montage ainsi qu’une équipe de 30 personnes dédiée à la mise en service et à la maintenance des navires.

Julia Maris, Directrice Défense et Sécurité Nationale ENGIE Solutions : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Kership dans la construction de ces 12 navires chasseurs de mines nouvelle génération pour les Marines Belge et Néerlandaise. Avec nos 35 années d’expertises en génie climatique et en réfrigération dans le domaine de la construction navale, ENGIE Solutions est un partenaire robuste pour équiper cette flotte. »

Communiqué d’ENGIE Solutions, novembre 2020