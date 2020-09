Engie va participer à la construction de l'usine d'éoliennes au Havre

ENGIE Solutions retenu par Siemens Gamesa pour participer à la construction d’une usine de fabrication d’éoliennes offshore au Havre

Dans un groupement commun dont GTM Normandie-Centre, filiale de VINCI Construction France est mandataire ; ENGIE Solutions a été sélectionné par Siemens Gamesa Renewable Energy pour la construction d’une usine d’éoliennes offshore. ENGIE Solutions sera en charge de tous les corps d’état techniques pour ce site. Située dans le port du Havre, l’usine de 22 hectares et s’étendant sur plus d’un kilomètre de long, sera la première au monde à fabriquer sur un même site tous les principaux composants d’une éolienne offshore. Le lancement de la construction vient de débuter pour une mise en service progressive du site début 2022.

Dans le cadre de ce marché hors norme, ENGIE Solutions est en charge de plusieurs lots et confirme ainsi son engagement pour accompagner ses clients industriels vers une transition neutre en carbone en participant à la création d’infrastructures énergétiques nouvelle génération, moins énergivores et plus sures. Au sein de ce projet, ENGIE Solutions sera en charge de tous les corps d’état techniques pour les bâtiments industriels de l’usine mais aussi les bâtiments tertiaires :

- les lots courant fort et courant faible

- la protection incendie avec les installations d’extinction automatique à eau (sprinkler)

- la production et distribution des utilités : gaz, eau chaude et froide, air comprimé,

- le chauffage, ventilation et climatisation (HVAC)

- l’humidification d’ambiance

- le dépoussiérage par système d’évacuation centralisé

- la plomberie sanitaire pour l’équipements les locaux tertiaires

- la Gestion Technique des Batiments (GTB)

Aussi, ENGIE Solutions mènera la mission Certificat d’Économies d’Énergies (CEE) pour le compte de Siemens Gamesa afin de réduire la consommation énergétique du site.

ENGIE Solutions apportera toute sa chaine d’expertises allant des études d’exécution, à la fourniture de matériaux, la construction et l’installation des éléments. Toute la complexité de ce grand projet industriel sera de faire cohabiter tous les corps de métier dans un planning d’exécution très serré. « Nous sommes fiers d’accompagner Siemens Gamesa Renewable Energy à travers ce grand projet en faveur du verdissement des énergies. Grâce à ce projet, ENGIE Solutions enracine son engagement en faveur du développement d’une filière industrielle pérenne de l’éolien en mer en France et ainsi, contribue à un monde plus durable et neutre en carbone » souligne Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint ENGIE, en charge d’ENGIE Solutions.

Communiqué d'Engie