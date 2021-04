ENSM : nouvelle formation d'officier électrotechnicien à Nantes

Le conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime a validé le lancement d'une formation d'officiers électrotechniciens (ETO : Electro Technical Officer). Les officiers électrotechniciens sont chargés de la maintenance des systèmes électriques et électroniques des navires. Ils interviennent dans tous les domaines techniques de production et de distribution d’électricité, dans la maintenance et le réglage des automatismes et de tous les systèmes électroniques du bord.

La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac+2 (BTS, DUT, DEUST) en automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux. Elle dure dix mois sur le site de Nantes.

Le programme est détaillé dans l’annexe VI de l’arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d’officier électrotechnicien : https://www.ucem-nantes.fr.

Les inscriptions se font en ligne sur www.supmaritime.fr jusqu’au 11 juin 2021