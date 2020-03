ENSM : Ouverture d'un centre de concours en Corse

En mai 2020, les lycéennes et lycéens, résidant en Corse, pourront passer le concours d’entrée à l’ENSM à Ajaccio. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 06 avril à midi sur www.supmaritime.fr

C’était un des objectifs de la convention de partenariat signée par Caroline Grégoire, directrice générale de l’ENSM et Pierre-Antoine Villanova, directeur général de CORSICA linea : les candidats domiciliés sur l’Île de Beauté n’auront plus à se déplacer à Marseille pour présenter le concours d’ingénieur. Dans un contexte de fort recrutement d’officiers de la marine marchande, l’ENSM s’est rapprochée de CORSICA linea, déjà engagée dans les collèges et lycées de l’Académie.

Le concours d’entrée en formation d’ingénieur navigant s’adresse aux élèves des classes terminales et aux étudiants ayant obtenu un bac scientifique. Il comporte des épreuves de mathématiques et de physique du niveau terminale scientifique, d’anglais et de français, coefficient 1. Les annales sont disponibles sur www.supmaritime.fr. Attention : L’ENSM n’est pas sur Parcoursup

Les épreuves se dérouleront les 11 et 12 mai à l’INSPE Boulevard Albert 1er à Ajaccio. Caroline Grégoire se félicite de la présence des compagnies maritimes aux côtés des élèves sur les salons et dans les lycées, comme ce fut le cas cette année avec Brittany Ferries à Paris et avec DFDS à Calais : « Il est très important pour l’Ecole d’augmenter son attractivité auprès des jeunes et le nombre de candidats aux concours, pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur maritime. » Elle remercie d’académie de Corse et CORSICA linea pour leur soutien dans la poursuite de cet objectif.

Communiqué de l'ENSM,