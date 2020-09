CMA CGM: entrée en flotte du Jacques Saadé

Il devait initialement entrer en flotte en mai, il a finalement rejoint sa ligne hier. Le CMA CGM Jacques Saadé est le premier d'une série de neuf porte-conteneurs de 23.112 EVP propulsés au gaz naturel liquéfié commandée au chantier chinois China State Shipbuilding Corporation. D'une longueur de 399.9 mètres pour une largeur de 61.4 mètres de large (soit 24 rangées de conteneurs), il est propulsé par un moteur CMD-WinGD12x92 DF, conçue par Winterthur Gas&Diesel. Développant 63.840 kW à 80 tours/minute, il s’agit du moteur quatre temps le plus puissant au monde et le plus gros moteur dual-fuel construit jusqu’ici.

Le deuxième navire de la série s'appellera le CMA CGM Champs Elysées et il a commencé ses essais en mer début août. Il sera suivi du Palais Royal puis du quatrième navire de la série, dont la coque est déjà assemblée, et qui s'appellera CMA CGM Concorde. L'ensemble de la série sera immatriculé au registre international français.

(© CMA CGM)