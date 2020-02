Environnement : des solutions innovantes pour les navires de demain

La présente Note de synthèse fait suite à celle de janvier intitulée "Global Sulphur Cap 2020: Etat des lieux". A côté des solutions dites "conventionnelles" pour répondre à la règlementation IMO 2020, les opérateurs maritimes étudient également d'autres solutions plus innovantes. Leurs objectifs, répondre à la transition énergétique dans les activités maritimes et anticiper la règlementation future. Pour rappel les objectifs de l'OMI visent à réduire le volume total des émissions de GES annuelles d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Et de réduire l'intensité carbone de leur navire d'au moins 40% en 2030, par rapport à 2008 en poursuivant les efforts en vue d’atteindre 70% d’ici 2050. A mesure que la quête du transport zéro carbone et ou carbone neutre progresse, les solutions encore embryonnaires émergent comme les biocarburants, le méthanol, l'ammoniac, l'hydrogène, l'électrique sous réserve qu'ils soient produits à partir de ressources durables et/ou acceptables. Le maillage structurel et la disponibilité à l'échelle mondiale de ces nouveaux carburants et modes de propulsion à la fois sur des lignes régulières et au tramping restent la plupart du temps à construire. La compétitivité de ces filières suit actuellement sa courbe d'apprentissage industrielle. Leur essor est intimement lié à des politiques publiques incitatives pour permettre aux industriels d'investir. L'avenir dira ensuite lesquels de ces nouveaux carburants seront des carburants de transition, et ceux qui se substitueront aux énergies fossiles.

