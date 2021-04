Eolien en mer : Vinci rachète les activités énergie d'ACS

Le géant du BTP français Vinci a annoncé jeudi 1er avril qu’il avait signé un accord pour racheter les activités énergie de l’espagnol ACS pour un montant de 4.9 milliards d’euros. Cette importante acquisition, présentée comme « un développement stratégique majeur » par le groupe, vise à « créer un acteur mondial de l’ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l’énergie et développer des projets d’énergie renouvelable ». Vinci a pris l’initiative de faire une offre au PDG d’ACS et va financer l’achat en numéraire par la trésorerie disponible et les lignes de crédit.

ACS est particulièrement engagé dans le photovoltaïque et l’éolien à terre, avec 15 GW de nouvelles opportunités à court et moyen termes. Mais Vinci et ACS ont aussi identifié 8 GW de projets potentiels dans l’éolien offshore.

En décembre dernier, Vinci avait racheté Ewe Offshore Service & Solutions, un spécialiste allemand de l’éolien offshore, basé à Oldenburg. Cette entreprise comptant 160 salariés et affichant un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros a acquis une expertise dans le développement, l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens offshore. L’acquisition visait à étendre les services d’ Omexom, la marque dédiée à la transition énergétique de Vinci, sur le marché de l'éolien en mer. A cette occasion, Vinci expliquait qu’il s’agissait d’« un jalon important pour en faire un véritable ensemblier dans le domaine des postes électriques offshore ».

