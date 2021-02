Eolien flottant : Bretagne Ocean Power, Wind’Occ, Normandie Maritime et Neopolia se mobilisent pour une filière française

A quelques semaines du lancement du 1er appel d’offres pour l’éolien flottant, Bretagne Ocean Power*, Wind’Occ, Normandie Maritime et Neopolia se mobilisent pour faciliter l’accès des prochains projets éolien en mer à plus de 500 TPE-PME et ETI locales. En France, la décision d’initier les premiers parcs commerciaux flottants dès 2021 sur la façade atlantique au sud de la Bretagne, puis sur la façade méditerranéenne est une opportunité de développer une filière industrielle robuste. A condition que l’Etat et les grands acteurs de l’énergie fassent appel aux forces économiques locales pour favoriser la naissance de nouveaux métiers, d’une nouvelle filière et de nouveaux emplois dans nos territoires.

Avec l’inéluctable transition énergétique, l’éolien en mer est promis à un bel avenir. L’Europe a pour objectif de passer sa capacité de production de 12 GW à 60 GW d'ici à 2030, puis à 300 GW en 2050. En France, la construction des projets d’éolien en mer posé attribués vient de démarrer. Ceux de Fécamp, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Courseulles et du Tréport, représentent 5GW. L’objectif national est d’attribuer 1GW par an sur les 10 prochaines années dans de futurs parcs éoliens en mer.

Cette énergie est déjà rentable en Europe du Nord et en France les coûts de production deviennent compétitifs. Le champ de Dunkerque produira par exemple à moins de 50€/MWh.

Un potentiel de développement industriel

Assembler les flotteurs, armer les plateformes, les assembler aux turbines, transporter les éléments sur le site d’accueil, ancrer les plateformes en mer, connecter les parcs au réseau et maintenir ces parcs en activité opérationnelle, implique des bases industrielles et des compétences solides de proximité. Encore plus nécessaires pour l’éolien flottant que pour l’éolien en mer posé, ces bases et ces savoir-faire émergent déjà autour du Havre, Brest, Saint-Nazaire et Port La Nouvelle.

L’expertise en métallurgie, chaudronnerie, services maritimes ou portuaires des entreprises françaises est démontrée chaque jour pour les parcs en cours en Baie de Saint-Brieuc et à Saint-Nazaire. Ces PME se sont formées, ont passé des certifications et engrangé une expérience significative sur ces premiers projets en mer. En Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Occitanie, Sud Paca, des dizaines de PME locales sont à présent sur les rangs.

« Ce savoir-faire local n’a pas été aussi sollicité qu’il aurait pu l’être, soulignent Bretagne Ocean Power, Wind’Occ, Normandie Maritime et Neopolia. La marge de progression reste importante puisque des milliers d’emplois peuvent être mobilisables sur de tels projets ».

Le recours à l’industrie locale française à valoriser dans les futurs appels d’offres

L’éolien flottant ouvre une opportunité unique de développer de nouvelles activités industrielles sur le territoire national d’autant que les capacités industrielles, industrialo-portuaires et maritimes des territoires d’accueil existent.

« L’objectif de développer une industrie locale forte ne pourra être atteint que si les porteurs de projets prennent appui sur les acteurs locaux. C’est donc à l’Etat d’inciter énergéticiens et développeurs à s’appuyer sur les entreprises du territoire en attribuant ces marchés sur des critères spécifiques », explique le collectif des 4 régions.

Critères spécifiques

⦁ Insertion territoriale du projet s’appuyant sur une organisation industrielle basée sur les infrastructures portuaires et sur les compétences locales.

⦁ Objectifs chiffrés ambitieux en pourcentage de PME locales participant au projet et adaptation d’une méthodologie de process d’achat et de consultation pour les PME.

⦁ Prise en compte des impacts sociaux et environnementaux du projet, dans une logique de circuits courts, d’accès à l’emploi, de critères durables et éthiques.

⦁ Les critères d’évaluation des offres doivent porter sur un juste coût économique (compétitivité), social (emplois locaux) et environnemental du MWh produit par les parcs éoliens en mer.

* Bretagne Ocean Power réunit notamment Bretagne Pôle Naval et Breizh EMR

Communiqué de Bretagne Ocean Power, Wind’Occ, Normandie Maritime et Neopolia, 15/02/21