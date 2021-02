Eolien flottant : BW Offshore veut investir dans Ideol

Le Norvégien BW Offshore s’intéresse à Ideol. Ce gros opérateur d’unités flottantes de production et de stockage (FPSO) a annoncé qu’il voulait investir dans la start-up française qui développe des fondations d’éoliennes flottantes. BW Offshore a annoncé être en « discussions avancées » avec Ideol pour un « investissement stratégique » et devrait apporter plus de précisions en fin de semaine prochaine.

Ideol a développé la technologie brevetée Damping Pool et installé deux démonstrateurs en mer, l’un en béton (en France, au Croisic), l’autre en acier (Japon). La société de La Ciotat est co-développeur de projets au Japon, aux Etats-Unis et en Europe (Ecosse et France, notamment). Coté à la bourse d’Oslo, BW Offshore opère 15 FPSO.

