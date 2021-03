Éolien flottant : chez Éolink, « pour l’instant, ça déroule »

Depuis Plouzané, la petite entreprise Éolink poursuit son chemin, innovant, vers le marché de l’éolien flottant. Son fondateur, Marc Guyot, croit en l’avenir de la filière. Une interview de la rédaction du Télégramme.

La fin de Naval Énergies apparaît comme un mauvais signal pour la filière des énergies marines renouvelables (EMR) en France. Où en êtes-vous de votre côté ?

« Pour l’instant, ça déroule. On a les plans d’une machine qui sont presque finis, pour la mettre sur le site d’essais Sem-Rev du Croisic (44), avec Central Nantes, avec qui on a contractualisé début décembre. On travaille avec le bureau Veritas depuis un an sur ces plans, et ça se passe bien. On a noué un accord avec un grand chantier naval, pour toute la structure flottante. Un opérateur de l’énergie verte est avec nous, et on a une turbine. Maintenant, ce sera à l’État de décider : est-ce qu’il veut…