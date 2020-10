Éolien flottant : Naval Energies obtient une double certification par DNV GL

Le Design Basis des flotteurs de Naval Energies applicable au parc éolien de Groix & Belle-Île ainsi que les méthodes de calcul et de conception applicables aux flotteurs de Naval Energies en général sont maintenant certifiés par DNV GL, un organisme de certification de classe mondiale particulièrement impliqué dans les énergies renouvelables et l'énergie éolienne en mer en particulier.

L'obtention de cette certification exigeante démontre que les méthodes de calcul et de conception de Naval Energies sont applicables à la technologie des flotteurs semi-submersibles de l’entreprise et sont conformes aux normes et pratiques recommandées de DNV GL en matière d'éoliennes flottantes. L'évaluation détaillée effectuée par les experts de DNV GL s'est concentrée sur les méthodes de calcul globales liées à l'hydrodynamique, à la structure, à l'ancrage et aux campagnes de tests en bassin. Elle a abouti à l'approbation, documentée dans un rapport de certification, des méthodes de calcul et de conception applicables au flotteur semi-submersible de Naval Energies. Cette certification montre que les méthodes de calcul et de conception de Naval Energies sont applicables pour les projets d'éoliennes flottantes actuels et futurs de l’entreprise.

Laurent Schneider-Maunoury, Président de Naval Energies, a déclaré : "Notre objectif est de produire, pour la ferme pilote de Groix & Belle-Île, dont nous sommes partenaires, mais aussi pour les futures fermes commerciales en France et dans le monde, un flotteur avec les plus hauts standards alliant qualité, durabilité et bien sûr performance technique et économique. Cette certification, délivrée par un organisme indépendant et expert dans notre secteur, est une avancée majeure. En apportant la preuve de la robustesse de nos méthodes de calcul et de conception, elle apporte une certitude et donc une confiance à nos clients actuels et futurs, condition indispensable au développement industriel et commercial que nous visons. »

En tant qu'acteur clé du nouveau marché innovant de l'énergie éolienne en mer, Naval Energies définit aujourd'hui les technologies de demain. La certification DNV GL du Design Basis et des méthodes de conception est la première étape vers la confirmation de la sécurité technique globale de la technologie éolienne flottante de Naval Energies. Alliant simplicité et robustesse, notre flotteur est conçu pour résister aux conditions météorologiques et climatiques extrêmes en mer, sur de longues périodes. La simplicité de notre concept nous permet également d'optimiser les coûts d'investissement et d'exploitation, dans le but de développer une véritable filière, sûre et compétitive des éoliennes flottantes.

Communiqué de Naval Energies