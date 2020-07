Eolien flottant : Naval Energies rejoint le cluster écossais DeepWind

Communiqué de Naval Energies, 06/07/20. Naval Energies vient de rejoindre le cluster éolien en mer DeepWind, auquel l’entreprise propose son expertise dans l’éolien flottant dans le cadre des appels d’offres Scotwind Leasing annoncés récemment par le gouvernement écossais.

L’Écosse a pour objectif la neutralité carbone en 2045, avec l’éolien en mer comme ingrédient clé de son mix énergétique, ainsi que l’atteste le lancement de l’appel d’offres de grande envergure baptisé Scotwind Leasing. Pour accompagner cette ambition, disposer d’une chaîne d’approvisionnement robuste et dédiée est indispensable. C’est ainsi qu’une nouvelle structure ayant pour objectif principal le développement d’une véritable filière logistique de l’éolien en mer a été créé : DeepWind. Son action concerne également l’innovation et plus globalement la croissance économique par le développement du secteur de l'éolien en mer. Créé en avril 2019, DeepWind rassemble plus de 340 membres issus de l'industrie, du monde universitaire et du secteur public, dans le but d'accroître la compétitivité et la capacité de la chaîne d'approvisionnement écossaise. C’est dans ce contexte et pour contribuer à la réalisation de cet objectif que Naval Energies rejoint DeepWind.

Laurent Schneider-Maunoury, Président de Naval Energies a déclaré : « Naval Energies, acteur stratégique dans l’éolien flottant, apportera son expertise aux futurs projets écossais. L’appartenance à DeepWind, accélérateur et facilitateur, nous permettra de travailler avec les autres partenaires et de favoriser ainsi la croissance et les synergies, dans un esprit collaboratif au service du déploiement de l’éolien en mer en Écosse. »

Naval Energies rejoint ainsi l’aventure de l’éolien flottant en Écosse, où l’entreprise pourra proposer son flotteur semi-submersible. Parmi les atouts de sa technologie : un design modulaire et polyvalent qui pourra s’adapter aux nombreux acteurs du Scotwind Leasing et une industrialisation au plus près de la zone d’exploitation, qui permettra un fort contenu local particulièrement attendu dans le cadre de ces appels d’offres ».

Paul O’Brien, Directeur du développement chez Highlands and Islands Enterprise et responsable du cluster DeepWind, a déclaré : "C'est formidable d'accueillir dans DeepWind un développeur français de premier plan dans le secteur des éoliennes flottantes tel que Naval Energies. En tant que plus grand organisme de l'industrie éolienne offshore du Royaume-Uni, DeepWind a attiré la crème des sociétés internationales d'éoliennes flottantes qui ont participé à l'appel d'offres ScotWind Leasing et Naval Energies est un ajout précieux à leurs rangs".

Le gouvernement écossais, via le Crown Estate Scotland, responsable de la gestion des fonds marins en Écosse, a officiellement lancé le 10 juin un appel d’offres éolien en mer, Scotwind Leasing. Il vise à atteindre une capacité de 10 GW sur une surface maritime d’environ 8 600 km2. Il s’adresse aux projets en mer posés ou flottants, mais se concentre sur les projets flottants car la majorité des zones se trouve à des profondeurs d’eau supérieures à 60 mètres.

DeepWind est l'un des huit clusters formés dans le cadre de l'Offshore Wind Sector Deal qui, lui-même, fait partie de la stratégie industrielle du Royaume-Uni. DeepWind, organisme fédérateur, est actuellement géré par Highlands and Islands Enterprise, en partenariat avec Scottish Enterprise. Aberdeen City, Aberdeenshire, Highland et Moray siègent au comité de pilotage de Deepwind. Le cluster n'est pas limité à ces zones géographiques et est ouvert à toutes les entreprises écossaises qui sont déjà actives dans le domaine de l'éolien en mer et aux entreprises qui souhaitent entrer sur ce marché.