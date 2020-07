Eolien flottant : projet d’1 GW en Irlande

Le développeur Simply Blue Energy vient de lancer un projet de parc éolien flottant au sud de l’Irlande, en mer Celtique. Il a déposé lundi une demande d’autorisation de 19 pages auprès du ministère irlandais du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine pour les premiers travaux d’investigation. En cas d’accord, les études pour recueillir des données géophysiques, géotechniques, de vent ou encore environnementales pourraient débuter à l’été 2021.

Baptisé Emerald, ce projet vise à utiliser le système de flottant WindFloat de Principle Power pour développer un parc de près d'1 GW au large de Kinsale, à proximité d’un champ gazier. Situé entre 35 et 60 km des côtes, les profondeurs y sont de plus de 70 mètres. Trop pour les éoliennes posées sur le fond. Le système flottant WindFloat, en cours d’installation au Portugal et qui doit aussi être déployé pour la ferme pilote du Golfe du Lion, devrait supporter des éoliennes de 10 à 15 MW. Le développement du projet doit se faire en trois phases (100 MW, puis 288 MW supplémentaires et enfin 600 MW).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.