Eolien : la Pologne attribue des contrats d’achat à RWE, ainsi qu’Ørsted et PGE

Varsovie a attribué ses premiers contrats d’achat d’électricité pour des champs éoliens offshore en Baltique. L’Urząd Regulacji Energetyki, l’Office de régulation de régulation de l’énergie polonais (URE) a concédé des contrats de différence (CfD) à la coentreprise formée par le danois Ørsted et le polonais PGE pour les champs de Baltica 3 (1 GW) et Baltica 2 (1.5 GW) et au projet FEW Baltic 2 de l’allemand RWE (350 MW).

Ce type de contrat permet de fixer un prix de l’électricité en dessous duquel l’acheteur rembourse la différence. Au-dessus, c’est l’exploitant qui reverse l’excédent à l’acheteur. Il sécurise ainsi les investisseurs, en donnant une visibilité sur les prix. Ici, pour les CfD Baltica 3 et 2, le prix du MWh a été fixé à un maximum de 70…