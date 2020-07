Eolien : le Nexus de Van Oord installe 94 câbles à Borssele I et II

Les travaux avaient commencé en février. Le câblier Nexus de l’armateur néerlandais Van Oord a posé les 94 câbles sous-marins inter-réseaux reliant entre-elles les turbines des champs d’ Ørsted de Borssele I et II en mer du Nord, au large des Pays-Bas. La campagne d’enfouissement, par des profondeurs de 14 à 36 mètres, doit s’achever le mois prochain. Ces câbles sont fournis par le groupe français Nexans, spécialisé dans la fabrication et la mise en œuvre de câbles de puissance. Ces deux champs devraient être achevés d’ici la fin de l’année. Equipés d’éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW, ils produiront 752 MW.

Le Nexus, câblier du type DOC 8500, un design développé par Damen, a été mis à l’eau en 2014 à Galati, en Roumanie. Long de 126 mètres pour une largeur de 27.5 mètres, ce navire, capable d’accueillir 90 personnes, est équipé d’un carrousel pouvant loger 5000 tonnes de câble. Doté de deux moteurs MAK 8 M25 de 2560 kW chacun et de deux MAK 6 M25 de 1912 kW, il dispose de propulseurs azimutaux de 2100 kW à l’arrière, ainsi que de deux propulseurs d’étrave de 1000 kW et un propulseur rétractable de 1000 kW. Affichant un port en lourd de 8300 tonnes, il peut atteindre la vitesse de 12 nœuds et bénéficie d’un système de positionnement dynamique DP2.

