Eolien offshore : 6.1 GW installés dans le monde en 2019, selon le GWEC

C’est un record. En 2019, la capacité de production mondiale de l’éolien offshore a augmenté de 6.1 GW (4.5 GW en 2018), selon des données fournies par le Global wind energy council (GWEC), pour atteindre 29 GW. Le GWEC est une association de l’industrie basée à Bruxelles.

Selon ses chiffres, l’Europe représente la majorité des installations dans le monde (59%). Dans le détail, 2395 MW ont été installées en Chine, 1764 MW au Royaume-Uni, 1111 MW en Allemagne, 374 MW au Danemark, 370 MW en Belgique, 120 MW à Taiwan, 8 MW au Portugal et 3 MW au Japon. GWEC souligne que « l'Asie-Pacifique contribue désormais de plus en plus à cette croissance ».

L’éolien offshore représente environ 10% des nouvelles installations dans le secteur de l’éolien. Le GWEC table sur 50 GW supplémentaires dans l’éolien offshore entre 2020 et 2024 pour porter la capacité totale à environ 80 GW.