Eolien offshore : Navantia installe à Brest son atelier de fabrication de jackets

L’atelier de fabrication est sorti de terre à l’heure : à Brest, Windar Navantia poursuit les travaux d’aménagement de sa zone d’assemblage des futures fondations des 62 éoliennes du champ de Saint-Brieuc. La société espagnole, lauréate du contrat pour la livraison des jackets des futures machines du champ d’Ailes Marines, a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à Fonsan, à pied d’œuvre avec de nombreux sous-traitants bretons depuis février dernier. 11 hectares de la partie nord du polder historique du port de Brest ont ainsi été terrassés et un atelier de 170 m de long et 15 m de haut vient d’y être monté. Dédié à la fabrication des jambes des fondations, il est équipé de deux ponts roulants et de rails. Les portiques seront installés en juin et les machines cet été. Dès la rentrée les matériaux nécessaires à la fabrication des jackets arriveront à Brest. Pour mémoire, les futurs jackets seront des structures à trois pieds sous forme d'un treillis métallique en acier pesant jusqu'à 1175 tonnes, pour une hauteur pouvant atteindre 74 mètres. Ils seront fixés sur le fond marin par des pieux.

Dès l’attribution de son contrat par Ailes Marines, en septembre 2019, Navantia avait choisi Brest pour la construction de ces jackets, devenant ainsi la première société à investir le polder, projet brestois de longue date visant à l’accueil des industries des énergies marines renouvelables.

Las, en novembre dernier, Egis et Vinci ont découvert que la structure du quai EMR était très sévèrement déformée, nécessitant des travaux supplémentaires décalant sa livraison à début 2021 au lieu de novembre 2020. D’autres solutions logistiques, avec l’utilisation d’autres quai brestois, devraient être utilisées par Navantia d’ici son entrée en exploitation. Le chantier mobilisera 250 emplois, au moins jusqu’à fin 2022.

