Eolien offshore : Siemens Gamesa interrompt puis reprend sa production à Hull

Arrêtée, puis redémarrée. Le 24 mars, Siemens Gamesa a suspendu la production de pales d’éoliennes dans son usine de Hull, en Angleterre, en raison des directives gouvernementales. Un peu plus d’une semaine plus tard, elle a rouvert, le 1er avril, non sans avoir pris des dispositions pour éviter la propagation de l’épidémie. Les employés sont soumis à des contrôles d’imagerie thermique, l’organisation du travail a été revue et ils ont reçu des équipements de protection individuelle supplémentaires, en particulier des gants et des masques.

Cette usine lancée en décembre 2016 produit des pales de 75 mètres. Les premières livrées ont équipé le champ éolien offshore de Race Bank.