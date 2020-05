Eolien offshore: Siemens Gamesa lance une turbine de 14 MW

Siemens Gamesa, le plus grand fournisseur mondial d'éoliennes offshore, vient d'annoncer la commercialisation d'une toute nouvelle turbine de 14 MW, désormais la plus puissante au monde. Le précédent record était détenu par l'Haliade-X de GE, lancée en 2018, produite en France et qui affiche une puissance de 12 MW.

Cette nouvelle turbine de Siemens Gamesa aura un rotor de 222 mètres de diamètre et des pales d'une longueur de 108 mètres. Sa puissance pourrait monter à 15 MW avec une fonction "power boost". Siemens affiche une confiance assumée dans le marché, même dans cette période compliquée qui a vu le retard d'un certain nombre de projets industriels. Le groupe s'attend à vendre ce nouveau modèle très rapidement. Il pourrait être opérationnel dès 2024.

