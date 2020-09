Eolien offshore : toutes les turbines des champs de Borssele I et II installées

Il aura fallu moins de cinq mois, et ce malgré la crise sanitaire, pour installer les 94 turbines Siemens Gamesa de 8 MW des champs de Borssele I et II, d’Ørsted, en mer du Nord, au large des Pays-Bas. Les travaux ont mobilisé deux jack-ups de la compagnie belge Deme : les Sea Installer et Sea Challenger.

Le Sea Installer a été construit en 2012 par le chinois Cosco. Classé DP2, il mesure 133,25 mètres de long pour 39 de large et peut s'élever sur une mer ayant jusqu'à 45 mètres de profondeur. Alors que la grue du navire peut soulever 900 tonnes, la capacité totale d'emport est de 5000 tonnes. Le Sea Challenger, construit en 2014, est un sistership.

Le Sea Installer, lors d'un passage chez Damen, à Dunkerque, il y a deux ans. (© DAMEN)

La première turbine SG 8.0-167 DD, haute de 200 mètres, avec un rotor de 167 mètres, a été installée mi-avril et rapidement après, les champs néerlandais ont commencé à produire leurs premiers mégawatts. C’est la première fois que ces éoliennes vont être utilisées pour un projet commercial.

Les champs de Borssele I et II doivent être achevés d’ici la fin de l’année. Ils produiront 752 MW, assez pour alimenter 1 million de foyers selon leurs promoteurs.

