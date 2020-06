Eolien : Ulstein livre le Windea Jules Verne à Bernhard Schulte

Le Windea Jules Verne a quitté les chantiers Ulstein, qui viennent de le livrer à son armateur Bernhard Schulte, pour faire route vers le champ éolien offshore Merkur de GE Renewables au nord de l'Allemagne.

Il s'agit du troisième SOV livré par le groupe norvégien à l'armement allemand, après le Windea La Cour en 2016 et le Windea Leibniz en 2017. Ces navires ont été les premiers à adopter une architecture combinant deux design Ulstein : le X-Bow, l'étrave inversée, et le X-Stern, la poupe inversée. Le nouveau navire est équipé d'une grue 3D compensée d'une capacité de 2 tonnes. La moitié des capacités de stockage sur le pont est protégée par un toit.

Basé sur le modèle SX195 développé par Ulstein, ce navire mesure 93.4 mètres de long pour 18 mètres de large et peut accueillir 120 personnes. Il est donc un peu plus gros que les deux premiers et est équipé d'une propulsion hybride, avec un parc de batteries.

