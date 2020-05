Eolien : une base opération et maintenance à Tyne pour le champ de Dogger Bank

Avec une puissance de 3.6 GW, ce sera le plus grand champ éolien au monde. Pour l’opération et la maintenance (O&M), Equinor et SSE Renewables ont choisi de construire une nouvelle base dans le port de Tyne, près de Newcastle, dans le Nord-Est de l’Angleterre. Elle comprendra des bureaux et entrepôts. « Le Nord-Est possède un fort patrimoine industriel et une zone d'approvisionnement qui s'étend au nord et au sud de la rivière Tyne », a expliqué un responsable d’Equinor. Il a également précisé que le port avait une « solide vision bas-carbone pour le futur, ainsi que des objectifs pour devenir zéro carbone dans ses opérations d’ici 2030 ». Il espère que cela attirera des investissements venant compéter les activités de la base. Cette nouvelle base doit renforcer le positionnement du port sur le marché des technologies décarbonées et générer des « centaines d’emplois », promet Equinor.

La construction de cet immense champ éolien a débuté en janvier dernier. Il fournira à lui seul 5% des besoins en électricité du Royaume-Uni.

